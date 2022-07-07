ВВС: Стерлинг войдёт в число наиболее высокооплачиваемых игроков «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

По информации ВВС, стороны уже согласовали условия контракта. Отмечается, что переход будет оформлен перед предсезонным туром синих по США. Стерлинг очень рад переходу в новый клуб, он также хочет поработать под руководством Томаса Тухеля.

Действующий контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до 2023 года. В сезоне-2021/22 футболист провёл 47 матчей за «горожан», забил 17 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее форвард «Манчестер Сити» Стерлинг согласовал контракт с «Челси».