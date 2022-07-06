The Independent: форвард «Манчестер Сити» Стерлинг согласовал контракт с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продолжит карьеру в «Челси».

Как сообщает The Independent, футболист согласовал контракт с лондонским клубом. В ближайшие время стороны должны договориться об условиях трансфера.

Действующий контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до 2023 года. В сезоне-2021/22 английский футболист провёл 47 матчей за «горожан», забил 17 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вновь не появился на тренировке «Манчестер Юнайтед».