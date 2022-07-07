Новиков: Федотова нужно отправлять в «Филадельфию» служить за Россию

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иваном Федотовым.
Новиков: Федотова нужно отправлять в «Филадельфию» служить за Россию
  • РИА Новости

«Парня нужно отправлять в «Филадельфию», он едет туда воевать, служить за Россию. Я просто удивлён пассивности наших чиновников. Без Ивана Федотова ЦСКА бы не выиграл Кубок Гагарина, а сборная России — серебро Олимпиады», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с россиянином контракта новичка. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее адвокат Федотова сообщил, что дата рассмотрения иска в суде пока не назначена.

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