Терюшков: в «Химках» не делали никакого предложения Кокорину

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о поступающих нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину предложениях из России.
Терюшков: в «Химках» не делали никакого предложения Кокорину
  • Legion-Media

«Химки» точно не делали никаких предложений Кокорину. Его нет в наших списках сейчас, с зимы ничего не изменилось. Мы нацелены на развитие своих молодых доморощенных кадров», — цитирует Терюшкова Sport24.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов опроверг информацию о переговорах с Кокориным. 

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