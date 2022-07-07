Скаут «Тампы»: я не согласен с некоторыми вещами, которые делает Россия

Скаут «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эл Мюррей высказал мнение о выступлении российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я не согласен с некоторыми вещами, которые делает эта страна. При этом в «Тампе» сейчас играют три достойных человека, которые по национальности русские», — цитирует Мюррея The Athletic.

Напомним, что победителем Кубка Стэнли — 2022 стал «Колорадо Эвеланш». Команда в финальной серии обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2). В составе «Тампы» выступают россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв.

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