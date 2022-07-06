Медведев рассказал о своей любимой тактике

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о тактике, благодаря которой добился успеха.
Медведев рассказал о своей любимой тактике
  • AP

«Когда я принимаю близко к задней линии, как многие другие игроки в туре, мне кажется, это не так хорошо работает для меня. У меня, как я думаю, нет быстрой реакции, чтобы отреагировать на подачу, и я должен сгенерировать силу подачи соперника, находясь чуть дальше за задней. Так что всю мою карьеру я пытаюсь делать что-то иначе и пробовать разные вещи. Иногда я принимаю близко к задней линии, иногда намного дальше», — приводит слова Медведева Tennis TV.

Он также высказал мнение, что сохранить баланс, чтобы выполнить следующий удар из выгодной позиции, ему помогает физическая работа с тренером.

Медведев не принимает участия в Уимблдонском турнире из-за решения организаторов отстранить российских и белорусских теннисистов. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла это решение подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, что Медведев будет много тренироваться для сохранения позиции в рейтинге ATP.

 

 

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