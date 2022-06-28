Чесноков заявил, что Медведев будет много тренироваться перед турниром в США

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, что первая ракетка мира Даниил Медведев будет много тренироваться для сохранения позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Чесноков заявил, что Медведев будет много тренироваться перед турниром в США
  • AP

«Для кого-то, может быть, сейчас и будет отдых, но не для Медведева. Он будет чертовски пахать для того, чтобы хорошо сыграть в Америке. Он обычно хорошо играет на американских кортах, так что, я думаю, он сможет хорошо подготовиться», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также сказал, что если Медведев проиграет на ранних стадиях, то потеряет много рейтинговых очков. Чесноков считает, что первая ракетка и его команда сделают всё возможное, чтобы остаться в тройке лучших.

Турнир US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Медведев не принимает участие в Уимблдонском турнире из-за решения организаторов отстранить российских и белорусских теннисистов. ATP сочла это решение подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал недопуск Медведева к Уимблдонскому турниру.

 

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