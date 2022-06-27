Алькарас: жаль, что на Уимблдоне не будет Медведева

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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал недопуск первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева к Уимблдонскому турниру.
Алькарас: жаль, что на Уимблдоне не будет Медведева
  • AP

«Для турнира трудно не допустить первую ракетку мира. Все хотят видеть игру номера один на каждом турнире. Жаль, что на турнире не будет одного из лучших игроков в мире», — приводит слова Алькараса TennisWorldUSA

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об отстранении представителей России от Уимблдонского турнира.

 

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