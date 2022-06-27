Кирьос признался, что разочарован отстранением россиян от Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об отстранении представителей России от Уимблдонского турнира.

«Я не думаю, что недопуск россиян был хорошей идеей. Как участник турнира и кто-то, кто хочет играть против них, я разочарован, что их тут нет. Странно не видеть здесь Даниила Медведева, мы все знаем, на что он способен», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее сообщалось, что запрет на выступление россиян на Уимблдоне будет действовать только в 2022 году.