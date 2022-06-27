Кирьос признался, что разочарован отстранением россиян от Уимблдона

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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об отстранении представителей России от Уимблдонского турнира.

«Я не думаю, что недопуск россиян был хорошей идеей. Как участник турнира и кто-то, кто хочет играть против них, я разочарован, что их тут нет. Странно не видеть здесь Даниила Медведева, мы все знаем, на что он способен», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее сообщалось, что запрет на выступление россиян на Уимблдоне будет действовать только в 2022 году.

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