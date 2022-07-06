«Марсель» объявил об уходе голкипера Манданда

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Вратарь «Марселя» Стив Манданда покидает клуб.
«Марсель» объявил об уходе голкипера Манданда
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

37-летний французский вратарь выступал за «Марсель» с 2007 года (за исключением сезона в «Кристал Пэлас»). В его послужном списке 613 матчей за клуб.

В сезоне-2021/22 голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.

По информации Фабрицио Романо, француз продолжит карьеру в «Ренне».

Ранее сообщалось, что Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

 

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