Американский журналист сообщил, что Капризов всё ещё не вернулся в США

Американский журналист Майк Руссо заявил, что нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не вернулся в США.

«Что касается сообщений о том, что Кирилл Капризов находится в розыске в России якобы за покупку военного билета в 2017 году и вернулся в США, источник из «Миннесоты» говорит, что он не в США», — написал Руссо в своём Twitter.

СМИ сообщали, что Капризов обвиняется по делу о покупке военного билета.

Кирилл Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).

Ранее отец Капризова отреагировал на информацию о том, что его сын подозревается в покупке военного билета.