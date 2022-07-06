Американский журналист сообщил, что Капризов всё ещё не вернулся в США

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Американский журналист Майк Руссо заявил, что нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не вернулся в США.
Американский журналист сообщил, что Капризов всё ещё не вернулся в США
  • AP

«Что касается сообщений о том, что Кирилл Капризов находится в розыске в России якобы за покупку военного билета в 2017 году и вернулся в США, источник из «Миннесоты» говорит, что он не в США», — написал Руссо в своём Twitter.

СМИ сообщали, что Капризов обвиняется по делу о покупке военного билета.

Кирилл Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).

Ранее отец Капризова отреагировал на информацию о том, что его сын подозревается в покупке военного билета.

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