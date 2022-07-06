«Ференцварош» Черчесова не смог обыграть «Тобол» в первом матче квалификации ЛЧ

«Ференцварош» сыграл вничью с «Тоболом» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Встреча прошла в Казахстане на стадионе «Центральный» и завершилась вничью со счётом 0:0.

В составе «Тобола» все 90 минут на поле провёл бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который не смог отметиться результативными действиями.

Ответная встреча команд состоится 13 июля на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште.

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Он возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее Черчесов рассказал, почему «Ференцварош» не проявлял интереса к Дзюбе.