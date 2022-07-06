Кожевников назвал покинувших КХЛ иностранцев продажными подлецами

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о легионерах, которые покинули КХЛ.

«Легионер легионеру рознь. Например, канадцы лояльно относятся к России и не торопятся разрывать контракты с клубами КХЛ. Многие из них продолжают у нас выступать, хотя в руководстве страны относятся к России не лучшим образом. Что касается европейских стран — это совершенно другая тема. Это продажные подлецы. Финны и шведы — чистый публичный дом. Не думаю, что в ближайшие годы они решатся приехать в КХЛ, но их здесь никто и не ждёт. Они показали себя, и веры никому нет. Они боятся всего, а принципов у них не было никогда. И когда такие легионеры захотят вернуться, уже мы должны вспомнить, как они отнеслись к нам в непростой момент. А то, выходит, мы постоянно всем прощаем» — рассказал Кожевников RT.

Ранее Кожевников прокомментировал исключение из сборной Латвии вратаря «Амура» Яниса Калниньша.