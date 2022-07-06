«Матч ТВ» выступил с открытым письмом к РПЛ и РФС

Телеканал «Матч ТВ» на своем официальном сайте опубликовал позицию по возможному созданию нового турнира — Кубка РПЛ.

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлечённых сторон», — говорится в открытом письме телеканала.

В письме также указано, что «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с Российской премьер-лигой (РПЛ).

В 2021 году «Газпром-Медиа» заключил с РПЛ контракт на четыре года — с 2022-го по 2026-й — на право показывать чемпионат России.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2022/23 РПЛ останется без офсайдных линий.