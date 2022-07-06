Источник: ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена

Полузащитник «Пармы» Вилан Сиприен может продолжить карьеру в ЦСКА.

Об этом сообщает 90FootballFr.

Уточняется, что столичный клуб находится в процессе активных переговоров с агентами французского футболиста.

В сезоне-2021/22 Сиприен выступал на правах аренды в «Нанте», оформил два забитых мяча и сделал три результативные передачи в 29 матчах.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что полузащитник Юрий Газинский может продолжить карьеру в ЦСКА.