Источник: ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена

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Полузащитник «Пармы» Вилан Сиприен может продолжить карьеру в ЦСКА.
Источник: ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена
  • РИА Новости

Об этом сообщает 90FootballFr.

Уточняется, что столичный клуб находится в процессе активных переговоров с агентами французского футболиста.

В сезоне-2021/22 Сиприен выступал на правах аренды в «Нанте», оформил два забитых мяча и сделал три результативные передачи в 29 матчах.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что полузащитник Юрий Газинский может продолжить карьеру в ЦСКА.

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