Гаджиев: Федотов найдёт место Газинскому в составе ЦСКА
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«В ЦСКА опытные менеджеры, включая Евгения Гинера. Плюс главный тренер Владимир Федотов — высококлассный специалист. Газинский будет проходить медосмотр и, если медицина даст добро, Федотов найдёт ему место в составе с соответствующими функциями», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.
Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Краснодор» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
По итогам сезона-2021/22 краснодарская команда набрала 50 очков и завершила сезон на четвёртом месте. Следом финишировал ЦСКА, который также набрал 50 очков, но уступил по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что Газинский прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.