Гаджиев: Федотов найдёт место Газинскому в составе ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что полузащитник Юрий Газинский может продолжить карьеру в ЦСКА.
Гаджиев: Федотов найдёт место Газинскому в составе ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«В ЦСКА опытные менеджеры, включая Евгения Гинера. Плюс главный тренер Владимир Федотов — высококлассный специалист. Газинский будет проходить медосмотр и, если медицина даст добро, Федотов найдёт ему место в составе с соответствующими функциями», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Краснодор» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 краснодарская команда набрала 50 очков и завершила сезон на четвёртом месте. Следом финишировал ЦСКА, который также набрал 50 очков, но уступил по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Газинский прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить