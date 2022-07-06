Гаджиев: Федотов найдёт место Газинскому в составе ЦСКА

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что полузащитник Юрий Газинский может продолжить карьеру в ЦСКА.

«В ЦСКА опытные менеджеры, включая Евгения Гинера. Плюс главный тренер Владимир Федотов — высококлассный специалист. Газинский будет проходить медосмотр и, если медицина даст добро, Федотов найдёт ему место в составе с соответствующими функциями», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Краснодор» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 краснодарская команда набрала 50 очков и завершила сезон на четвёртом месте. Следом финишировал ЦСКА, который также набрал 50 очков, но уступил по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Газинский прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.