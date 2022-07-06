Терюшков не исключил, что Гулиев и Ломовицкий появятся в составе «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном подписании контракта с полузащитником «Арсенала» Аязом Гулиевым и хавбеком «Рубина» Александром Ломовицким.

«Не исключаю, что Аяз и Александр могут появиться в составе «Химок», но это пока долгая перспектива. Конкретных договоренностей у нас с ними пока нет. Нужно подождать», — цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, что 24-летний Гулиев, являющийся воспитанником «Спартака», выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. В 2021-м он перешёл в тульский «Арсенал» на правах свободного агента.

Ломовицкий перешёл из тульского клуба в «Рубин» в 2022 году. Контракт хавбека с казанским клубом рассчитан на 4,5 года. Всего в сезоне-2021/22 во всех турнирах он провёл за «Рубин» 13 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Гулиев может перейти в «Химки».