Терюшков не исключил, что Гулиев и Ломовицкий появятся в составе «Химок»

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном подписании контракта с полузащитником «Арсенала» Аязом Гулиевым и хавбеком «Рубина» Александром Ломовицким.
Терюшков не исключил, что Гулиев и Ломовицкий появятся в составе «Химок»
  • РИА Новости

«Не исключаю, что Аяз и Александр могут появиться в составе «Химок», но это пока долгая перспектива. Конкретных договоренностей у нас с ними пока нет. Нужно подождать», — цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, что 24-летний Гулиев, являющийся воспитанником «Спартака», выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. В 2021-м он перешёл в тульский «Арсенал» на правах свободного агента.

Ломовицкий перешёл из тульского клуба в «Рубин» в 2022 году. Контракт хавбека с казанским клубом рассчитан на 4,5 года. Всего в сезоне-2021/22 во всех турнирах он провёл за «Рубин» 13 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Гулиев может перейти в «Химки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить