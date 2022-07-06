«Чемпионат»: Гулиев продолжит карьеру в «Химках»

Полузащитник Аяз Гулиев может перейти в «Химки».

«Химки» согласовали контракт с Гулиевым, об этом сообщает источник «Чемпионата».

Уточняется, что стороны в ближайшее время подпишут соглашение.

Напомним, что 24-летний полузащитник является воспитанником красно-белых и выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Предыдущим клубом Гулиева был тульский «Арсенал».

«Арсенал» занял по итогам сезона-2021/22 16-е место и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Химки» сохранили прописку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе команды к полузащитнику «Рубина» Александру Ломовицкому.