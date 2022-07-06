В «Химках» рассказали причину отказа в поддержке проведения Кубка РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему клуб не поддержал проведение Кубка лиги в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Решение не до конца проработано: дополнительные расходы плюс с неподтвержденными спонсорами и неопределенным вещателем», — цитирует Терюшкова Sport24.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

По информации СМИ, спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил позицию клуба в отношении проведения Кубка лиги в сезоне-2022/23.