В «Химках» рассказали причину отказа в поддержке проведения Кубка РПЛ

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему клуб не поддержал проведение Кубка лиги в сезоне-2022/23 РПЛ.
В «Химках» рассказали причину отказа в поддержке проведения Кубка РПЛ
  • РИА Новости

«Решение не до конца проработано: дополнительные расходы плюс с неподтвержденными спонсорами и неопределенным вещателем», — цитирует Терюшкова Sport24.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

По информации СМИ, спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил позицию клуба в отношении проведения Кубка лиги в сезоне-2022/23.

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