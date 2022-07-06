Сёмин: массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это удар

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о массовом уходе легионеров из ЦСКА.
Сёмин: массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это удар
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«Стремительный и массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это удар по команде. Глобально команда такого уровня и статуса не имеет права провалиться. У тренера стоит определённая задача, он будет с ней справляться», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, что ЦСКА покинули 12 футболистов после окончания сезона-2021/22. При этом в команду пришли только защитник Милан Гайич и нападающий Фёдор Чалов, выступавший в аренде в «Базеле».

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Игорь Дивеев заявил, что с приходом Владимира Федотова в ЦСКА увеличились нагрузки.

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