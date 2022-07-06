Оздоев считает, что Дзюба заслуживал новый контракт в «Зените»

Российский полузащитник Магомед Оздоев высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».

«Я до последнего думал, что с Артёмом продлят контракт. Он заслуживал новый — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом», — цитирует Оздоева Sport24.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал Дзюбу примитивной личностью.