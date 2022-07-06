Медведев — о Дзюбе: в 99 случаях из 100 футболисты не готовы понять, что они уже не те

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из клуба.

«То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению. Но в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те», — цитирует Медведева «Российская газета».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Фёдор Чалов снялся в эпизоде сериала, где пошутил над Артёмом Дзюбой.