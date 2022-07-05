Чалов снялся в эпизоде сериала, где пошутил над Дзюбой

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов появился в одном из эпизодов сериала «Детективное агентство Мухича» на ТНТ.
Чалов снялся в эпизоде сериала, где пошутил над Дзюбой
  • РИА Новости

По сюжету со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА, завоёванный в сезоне-2004/05. О пропаже знают только тренер и Фёдор Чалов. Футболист обращается к детективу Мухичу с просьбой найти трофей.

В одном из моментов героиня актрисы Софьи Каштановой просит Чалова не обращать внимания на детектива, потому что «он хоть и идиот, но в нужный момент творит чудеса». На что Чалов отвечает: «Типа как Дзюба?»

Ранее в «Базеле» сообщили о продолжении диалога с ЦСКА по поводу Чалова.

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