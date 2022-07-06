Нападающий «Рубина» Фамейе объяснил, почему принял решение остаться в России

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Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал, почему не перешёл в межсезонье в польскую «Легию» и остался в казанском клубе.
Нападающий «Рубина» Фамейе объяснил, почему принял решение остаться в России
  • РИА Новости

«Решение перейти в «Рубин» было непростым. Я согласился не потому, что мне нравится играть в ФНЛ, а потому, что я хочу играть в Казани», — цитирует Фамейе РИА Новости.

По словам футболиста, тренер национальной команды Ганы не вызывал форварда на последние матчи, потому что ганец играет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а его конкуренты в Англии, Испании, Германии и Голландии.

В сезоне-2021/22 25-летний спортсмен сыграл за «Оренбург» 29 матчей, забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о подробностях трансфера Фамейе в казанский клуб.

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