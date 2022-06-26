Яровинский — о зарплате 48 млн рублей у Фамейе: эти цифры просто взяты из воздуха

Короткая ссылка
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о подробностях трансфера Джоэля Фамейе в казанский клуб.
Яровинский — о зарплате 48 млн рублей у Фамейе: эти цифры просто взяты из воздуха
  • РИА Новости

«Эти цифры просто взяты из воздуха. Это неправда. Возможно, их каким-то образом вбрасывает агент, который предлагал Фамейе другим клубам РПЛ, но не мог представлять его интересы с юридической точки зрения. Мы знаем, кто этот агент», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Рубин» не платил никаких бонусов Фамейе при трансфере.

СМИ сообщали, что зарплата Фамейе в «Рубине» составит 48 млн рублей в год.

Фамейе перешёл в команду из столицы Татарстана из «Оренбурга». В сезоне-2021/22 в 29 матчах он забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 напрямую вылетел в первый дивизион чемпионата России по футболу.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Саво Милошевич заявил о готовности работать в России.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить