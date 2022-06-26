Яровинский — о зарплате 48 млн рублей у Фамейе: эти цифры просто взяты из воздуха

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о подробностях трансфера Джоэля Фамейе в казанский клуб.

«Эти цифры просто взяты из воздуха. Это неправда. Возможно, их каким-то образом вбрасывает агент, который предлагал Фамейе другим клубам РПЛ, но не мог представлять его интересы с юридической точки зрения. Мы знаем, кто этот агент», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Рубин» не платил никаких бонусов Фамейе при трансфере.

СМИ сообщали, что зарплата Фамейе в «Рубине» составит 48 млн рублей в год.

Фамейе перешёл в команду из столицы Татарстана из «Оренбурга». В сезоне-2021/22 в 29 матчах он забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 напрямую вылетел в первый дивизион чемпионата России по футболу.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Саво Милошевич заявил о готовности работать в России.





