СМИ назвали две причины, из-за которых «Бавария» не подпишет Роналду

Мюнхенская «Бавария» не планирует подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» отказалась от идеи подписать Роналду по двум причинам. Первая — высокая зарплата игрока, вторая — футболист не подходит под стиль игры Юлиана Нагельсмана.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду и Неймар могут продолжить карьеру в «Челси».