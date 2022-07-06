Ещенко: Бакаев будет в «Зените» сидеть и ждать, пока Малком даст ему шанс

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Трудно сказать, как он там себя проявит. Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там ещё дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и всё такое», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Бакаев 25 июня забил дебютный гол за «Зенит» в контрольной встрече с «Сочи» (2:1).

Контракт с 26-летним полузащитником подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

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