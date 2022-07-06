Радимов: если «Спартак» сыграет с «Зенитом» первым номером, то можно ещё раз нарваться на 1:7

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«После 1:7 в прошлом сезоне «Спартак» может сыграть первым номером. Так, по крайней мере, декларировал Абаскаль. Если декларировать одно, а с первого матча играть от обороны, то могут не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой можно ещё раз», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Судейскую бригаду на матче возглавит Владимир Москалёв. Помощниками арбитра назначены Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный судья — Кирилл Левников. Видеоарбитры (VAR) — Сергей Карасёв и Максим Гаврилин.

Ранее сообщалось, что РЖД запустят дополнительные поезда для зрителей матча за Суперкубок России.