Радимов: если «Спартак» сыграет с «Зенитом» первым номером, то можно ещё раз нарваться на 1:7

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«После 1:7 в прошлом сезоне «Спартак» может сыграть первым номером. Так, по крайней мере, декларировал Абаскаль. Если декларировать одно, а с первого матча играть от обороны, то могут не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой можно ещё раз», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Судейскую бригаду на матче возглавит Владимир Москалёв. Помощниками арбитра назначены Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный судья — Кирилл Левников. Видеоарбитры (VAR) — Сергей Карасёв и Максим Гаврилин.

Ранее сообщалось, что РЖД запустят дополнительные поезда для зрителей матча за Суперкубок России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить