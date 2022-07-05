Семшов: Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов прокомментировал приостановку контрактов полузащитника Арнора Сигурдссона и нападающего Чидеры Эджуке с клубом.

«К сожалению, ФИФА создала такую ситуацию. Это безобразие, потому что клуб дал им многое, а они вот так поступили. Теперь надо понимать, стоит ли нам приглашать легионеров, которые в любой момент могут уехать. Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».

Эджуке в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.

Ранее Валерий Газзаев назвал потерей уход Эджуке из ЦСКА.