Макаров и Чуперка устроили драку во время товарищеского матча «Динамо» и «Рубина»
- РИА Новости
Инцидент произошёл на 78-й минуте матча. Макаров получил мяч у бровки поля, и тут на него налетел Чуперка, после чего началась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Судья показал красные карточки обоим футболистам.
Встреча в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами в составе москвичей отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин.
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