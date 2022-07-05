Макаров и Чуперка устроили драку во время товарищеского матча «Динамо» и «Рубина»

Короткая ссылка
Полузащитники московского «Динамо» и казанского «Рубина» Денис Макаров и Валерий Чуперка устроили потасовку в товарищеском матче.
Макаров и Чуперка устроили драку во время товарищеского матча «Динамо» и «Рубина»
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на 78-й минуте матча. Макаров получил мяч у бровки поля, и тут на него налетел Чуперка, после чего началась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Судья показал красные карточки обоим футболистам.

Встреча в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами в составе москвичей отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, почему не даёт интервью спортивным изданиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить