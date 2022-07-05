Макаров и Чуперка устроили драку во время товарищеского матча «Динамо» и «Рубина»

Полузащитники московского «Динамо» и казанского «Рубина» Денис Макаров и Валерий Чуперка устроили потасовку в товарищеском матче.

Инцидент произошёл на 78-й минуте матча. Макаров получил мяч у бровки поля, и тут на него налетел Чуперка, после чего началась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Судья показал красные карточки обоим футболистам.

Встреча в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами в составе москвичей отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин.

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