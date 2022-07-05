Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему не даёт интервью спортивным изданиям.

«Начиная с января я не дал ни одного интервью и не появлялся в медийном пространстве. Это был период, когда уехали легионеры и начались все проблемы. Когда мы занимали сходу четвёртое место и попадали в еврокубки, как-то наша медиактивность не играла роль. Популистская и дилетантская позиция, знаете. А что они ничего не делают, только клипы снимают. Это вдвойне странно из уст ваших коллег, поэтому и не даю интервью спортивным СМИ с тех пор», — рассказал Слуцкий.

Он также добавил, что общается с Артёмом Дзюбой, который находится в статусе свободного агента.

«Поддерживаю связь с Дзюбой. Позвоните ему, он с удовольствием поделится переговорами», — сказал Слуцкий.

Ранее московское «Динамо» уверенно обыграло «Рубин» в товарищеском матче.