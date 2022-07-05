Слуцкий: думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки
- РИА Новости
«Я думаю, что у него разрыв крестообразной связки. Это основной негативный момент. Такие ситуации с Йевтичем не добавляют нам оптимизма, поэтому мы настраиваемся на очень тяжелый, длинный турнир. Понятно, что будем стараться решать задачу, но я бы не сказал, что мы будем фаворитами», — рассказал Слуцкий.
5 июля «Динамо» одержало победу над казанским «Рубином» в товарищеском матче.
Встреча в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Ранее Слуцкий высказался об уходе нападающего Ивана Игнатьева из казанского клуба.