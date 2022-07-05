Слуцкий: думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о травме полузащитника Дарко Йевтича.

«Я думаю, что у него разрыв крестообразной связки. Это основной негативный момент. Такие ситуации с Йевтичем не добавляют нам оптимизма, поэтому мы настраиваемся на очень тяжелый, длинный турнир. Понятно, что будем стараться решать задачу, но я бы не сказал, что мы будем фаворитами», — рассказал Слуцкий.

5 июля «Динамо» одержало победу над казанским «Рубином» в товарищеском матче.

Встреча в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее Слуцкий высказался об уходе нападающего Ивана Игнатьева из казанского клуба.