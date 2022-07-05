Геркус обратился к болельщикам «Локомотива» после назначения в «Торпедо»

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус обратился к болельщикам московского клуба после назначения на должность директора по стратегическому развитию в «Торпедо».
Геркус обратился к болельщикам «Локомотива» после назначения в «Торпедо»
  • РИА Новости

«Мне было очень интересно и круто работать в вашем клубе. У меня остались самые тёплые воспоминания, и, надеюсь, у вас тоже. Я желаю вам удачи и болельщицкого счастья, ну а я займусь тем, что люблю», — написал Геркус в Telegram-канале.

С 2016 по 2018 год Геркус занимал должность президента «Локомотива». При нём железнодорожники в 2018 году стали чемпионами России.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 вышло в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ было принято в лигу.

Ранее «Торпедо» объявило о назначении Геркуса директором по стратегическому развитию.

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