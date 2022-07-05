«Динамо» объявило об уходе нападающего Н'Жье

Камерунский нападающий Клинтон Н'Жье покинул «Динамо».

«Благодарим Клинтона за проведённые в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».

Уточняется, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Футболист защищает цвета «Динамо» с 2019 года. Он провёл за команду в РПЛ 61 матч, забив шесть мячей. По итогам сезона-2021/22 московский клуб финишировал на третьей позиции в РПЛ.

Ранее Н'Жье опубликовал фотографию в футболке «Наполи».