Форвард «Динамо» Н’Жье опубликовал фотографию в футболке «Наполи»

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье опубликовал спорную фотографию.

Игрок в своих социальных сетях выложил фотографию в футболке итальянского футбольного клуба — «Наполи».

Футболист защищает цвета «Динамо» с 2019 года. Он провёл за команду в РПЛ 61 матч, в которых забил шесть мячей. По итогам сезона-2021/22 московский клуб финишировал на третьей позиции в РПЛ.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее в «Динамо» заявили о превосходстве Овечкина над Роналду.