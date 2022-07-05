В «Фиорентине» высказались о будущем Кокорина

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Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался о ситуации с российским форвардом Александром Кокориным.
В «Фиорентине» высказались о будущем Кокорина
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«Переговоры о расторжении контракта с Кокориным прошли не очень хорошо. В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим расторгнуть контракт, то сделаем это по обоюдному согласию сторон. У этого парня есть предложения из России. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы», — приводит слова Праде официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

В СМИ также сообщалось, что Кокорин вернулся во Флоренцию для тренировок с «Фиорентиной».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Тимофей Бердышев, агент Кокорина, оценил перспективы клиента в «Фиорентине».

 

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