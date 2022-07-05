«РБ Спорт»: Кокорин вернулся во Флоренцию для тренировок с «Фиорентиной»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что нападающий команды Александр Кокорин вернулся в Италию для подготовки к новому сезону.

«Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром», — приводит слова Ди Франческо «РБ Спорт».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Тимофей Бердышев, агент Кокорина, оценил перспективы его клиента в итальянской «Фиорентине».