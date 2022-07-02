Агент Кокорина: Саша хочет быть полезным «Фиорентине»
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«Его отношение с городом и клубом не изменилось. Саша надеется, что сможет выходить на поле чаще в следующем сезоне и сможет приносить пользу «Фиорентине». Он думает только о голах и больше ни о чём», — цитирует агента Firenzeviola.it.
По его мнению, Кокорину в минувшем сезоне помешала травма, с которой начался его период выступлений во Флоренции. Он назвал российского форварда серьёзным профессионалом.
«Он доказывает это сейчас. Надеюсь, он получит свой шанс», — сказал Бердышев.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее агент Кокорина сообщил, что футболист приедет на сборы «Фиорентины» в июле.