Агент Кокорина: Саша хочет быть полезным «Фиорентине»

Тимофей Бердышев, агент форварда Александра Кокорина, оценил перспективы его клиента в итальянской «Фиорентине».

«Его отношение с городом и клубом не изменилось. Саша надеется, что сможет выходить на поле чаще в следующем сезоне и сможет приносить пользу «Фиорентине». Он думает только о голах и больше ни о чём», — цитирует агента Firenzeviola.it.

По его мнению, Кокорину в минувшем сезоне помешала травма, с которой начался его период выступлений во Флоренции. Он назвал российского форварда серьёзным профессионалом.

«Он доказывает это сейчас. Надеюсь, он получит свой шанс», — сказал Бердышев.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Кокорина сообщил, что футболист приедет на сборы «Фиорентины» в июле.











