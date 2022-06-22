Агент Кокорина сообщил, что футболист приедет на сборы «Фиорентины» в июле
- РИА Новости
«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Точную дату вам сказать не могу. Но всё идет по плану. Александр начнет работу на сборах с «Фиорентиной» в июле», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».
Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв, в общей сложности, 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший спортивный директор итальянской «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил шансы российского нападающего Александра Кокорина остаться в итальянском клубе.