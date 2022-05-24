Экс-гендиректор «Фиорентины» высказался о будущем Кокорина в Италии

Бывший спортивный директор итальянской «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил шансы российского нападающего Александра Кокорина остаться в итальянском клубе.

«Саша действительно сыграл всего несколько минут в этом сезоне, у него не самая простая ситуация. По моей информации, на тренировках Кокорин выглядит очень конкурентоспособным. В данный момент Кокорину будет непросто осуществить трансфер в другой клуб, но у него есть отличная возможность остаться во «Фиорентине» на следующий сезон», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

По его словам, вопрос об игровом времени Кокорина осложнён тем, что итальянская команда уже приобрела двух нападающих — Жонатана Иконе и Артура Кабрала. Чинквини отметил, что российский футболист всегда был хорошим игроком.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Кокорина Тимофей Бердышев высказался о будущем футболиста.