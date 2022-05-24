Агент Кокорина: Саша планирует остаться в Италии и добиться больше игрового времени

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев высказался о будущем футболиста.

«Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

«Фиорентина» в сезоне-2021/22 заняла седьмое место в итальянской Серии А и сыграет в Лиге конференций УЕФА.

Футболист в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв, в общей сложности, 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в еврокубки.