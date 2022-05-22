Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в еврокубки

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отреагировал на выход своей команды в Лигу конференций УЕФА.

«Молодцы, ребята», — написал Кокорин.

«Фиорентина» в сезоне-2021/22 заняла седьмое место в итальянской Серии А и сыграет в Лиге конференций УЕФА.

Футболист в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв, в общей сложности, 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова отдать Кокорина бесплатно любому клубу.