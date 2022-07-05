В «Базеле» прокомментировали информацию о возможном переходе защитника «Динамо» Ордеца

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Директор пресс-службы швейцарского «Базеля» Саймон Вальтер отреагировал на возможный переход защитника «Динамо» Ивана Ордеца в клуб.
В «Базеле» прокомментировали информацию о возможном переходе защитника «Динамо» Ордеца
  • РИА Новости

«Мы никогда не будем обсуждать трансферы таким образом. Но на данный момент нет никакой информации об официальных переговорах «Базеля» о переходе Ордеца», — цитирует Вальтера «Чемпионат».

Ордец в сезоне-2021/22 провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Последний официальным матч в составе «Динамо» украинец провёл с «Зенитом» в декабре 2021 года.

С февраля вместо украинского защитника играл Роман Евгеньев. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Ордец в ноябре продлил своё соглашение.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу ситуации с контрактами центральных защитников Евгеньева и Ордеца.

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