Гендиректор «Динамо»: у украинца Ордеца контракт на два года, мы ждём от него решения

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу ситуации с контрактами центральных защитников — россиянина Романа Евгеньева и украинца Ивана Ордеца.
Гендиректор «Динамо»: у украинца Ордеца контракт на два года, мы ждём от него решения
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«У Ордеца контракт на два года. Во вторник состоялось продление решения ФИФА. По понятным причинам Иван не принимал участие в матчах. Мы ждём от него решения, потому что контракт продолжительный», — цитирует Пивоварова РИА Новости.

Он добавил, что с Евгеньевым руководство клуба поддерживает контакт. 

«Думает о продлении, примем решение до конца месяца все вместе», — сказал Пивоваров. 

Ордец и Фабиан Бальбуэна составляли основную пару центральных защитников «Динамо». С февраля вместо украинского защитника играл Евгеньев. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Ордец в ноябре продлил своё соглашение.

Ранее директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал новость об интересе команды к полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьски.

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