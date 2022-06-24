Гендиректор «Динамо»: у украинца Ордеца контракт на два года, мы ждём от него решения

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу ситуации с контрактами центральных защитников — россиянина Романа Евгеньева и украинца Ивана Ордеца.

«У Ордеца контракт на два года. Во вторник состоялось продление решения ФИФА. По понятным причинам Иван не принимал участие в матчах. Мы ждём от него решения, потому что контракт продолжительный», — цитирует Пивоварова РИА Новости.

Он добавил, что с Евгеньевым руководство клуба поддерживает контакт.

«Думает о продлении, примем решение до конца месяца все вместе», — сказал Пивоваров.

Ордец и Фабиан Бальбуэна составляли основную пару центральных защитников «Динамо». С февраля вместо украинского защитника играл Евгеньев. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Ордец в ноябре продлил своё соглашение.

Ранее директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал новость об интересе команды к полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьски.