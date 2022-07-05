Радченко считает, что «Зениту» не составит труда заменить Вендела

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном отъезде полузащитника петербургской команды «Вендела».
Радченко считает, что «Зениту» не составит труда заменить Вендела
  • РИА Новости

«Не думаю, что его будет сложно заменить. Мы видим, что иностранцы подписывают контракты. Думаю, у руководства есть предположения и они идут на шаг вперёд. Найдут Венделу адекватную замену», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту проявляют итальянский «Наполи» и английский «Эвертон».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

Ранее агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы Вендела, рассказал о будущем своего подопечного.

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