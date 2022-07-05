Агент Вендела заявил, что в услугах его подопечного заинтересовано много команд
- РИА Новости
«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождём позиции «Зенита». Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», — приводит слова Барбьери «Спорт-Экспресс».
Сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту проявляют итальянский «Наполи» и английский «Эвертон».
Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.
Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный уход Вендела.