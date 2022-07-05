Агент Вендела заявил, что в услугах его подопечного заинтересовано много команд

Агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о будущем своего подопечного.

«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождём позиции «Зенита». Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», — приводит слова Барбьери «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту проявляют итальянский «Наполи» и английский «Эвертон».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный уход Вендела.