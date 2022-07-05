Радченко — о возможном уходе Вендела: это будет потерей для «Зенита»

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный уход полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела.
Радченко — о возможном уходе Вендела: это будет потерей для «Зенита»
  • РИА Новости

«Если такое произойдёт, чего бы очень не хотелось, то это будет потерей для «Зенита». Последнюю часть прошедшего сезона и сейчас он значимый игрок в составе сине-бело-голубых», — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Наполи» и английский «Эвертон».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к Венделу.

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