Радченко — о возможном уходе Вендела: это будет потерей для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный уход полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела.

«Если такое произойдёт, чего бы очень не хотелось, то это будет потерей для «Зенита». Последнюю часть прошедшего сезона и сейчас он значимый игрок в составе сине-бело-голубых», — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Наполи» и английский «Эвертон».

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к Венделу.