Ткаченко назвал ожидаемым решение ФИФА разрешить приостанавливать контракты с клубами РПЛ

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Глава ProSports Management Герман Ткаченко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам российских клубов приостанавливать действие контрактов.
Ткаченко назвал ожидаемым решение ФИФА разрешить приостанавливать контракты с клубами РПЛ
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«Это инструментальный укол всего русского футбола. Но мы его ждали — и это самый лёгкий сценарий, который был возможен. Легче решения быть не могло, как бы мы к этому ни относились. Оно вредное, неприятное, приносящее экономические проблемы, но ожидаемое», — приводит слова Ткаченко Sport24.

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее Ткаченко рассказал, в каких странах клубы попросили не заключать контракты с российскими футболистами.

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