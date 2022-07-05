Ткаченко назвал ожидаемым решение ФИФА разрешить приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Глава ProSports Management Герман Ткаченко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам российских клубов приостанавливать действие контрактов.

«Это инструментальный укол всего русского футбола. Но мы его ждали — и это самый лёгкий сценарий, который был возможен. Легче решения быть не могло, как бы мы к этому ни относились. Оно вредное, неприятное, приносящее экономические проблемы, но ожидаемое», — приводит слова Ткаченко Sport24.

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее Ткаченко рассказал, в каких странах клубы попросили не заключать контракты с российскими футболистами.