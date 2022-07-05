Ткаченко назвал ожидаемым решение ФИФА разрешить приостанавливать контракты с клубами РПЛ
- Legion-Media
«Это инструментальный укол всего русского футбола. Но мы его ждали — и это самый лёгкий сценарий, который был возможен. Легче решения быть не могло, как бы мы к этому ни относились. Оно вредное, неприятное, приносящее экономические проблемы, но ожидаемое», — приводит слова Ткаченко Sport24.
21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.
Ранее Ткаченко рассказал, в каких странах клубы попросили не заключать контракты с российскими футболистами.