Ткаченко назвал страны, в которых рекомендовали не приобретать футболистов из России

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Глава ProSports Management Герман Ткаченко рассказал, в каких странах клубы попросили не заключать контракты с российскими футболистами.
Ткаченко назвал страны, в которых рекомендовали не приобретать футболистов из России
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«Знаю, что в Америке, Германии, Англии и той же Швейцарии даже была специальная инструкция — не приобретать тренеров и футболистов из России. Это вопрос прямого давления политических и бюрократических организаций на клубы и федерации. Как в случае с Уимблдоном», — приводит слова Ткаченко Sport24.

Он также отметил, что, несмотря на это, в некоторых европейских странах общественное мнение о россиянах изменилось в лучшую сторону. По его словам, если состоится хоть одна сделка отечественного спортсмена с зарубежным клубом, то есть вероятность, что другие команды могут последовать его примеру.

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился мнением, что российские футболисты могут уехать в Европу.

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