Зиньковский считает, что российские футболисты сейчас могут уехать в Европу
- РИА Новости
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«Российские футболисты могут сейчас уехать в Европу. Например, такие, как Захарян, я думаю, могут. Могу ли я уехать в Европу? Не знаю, наверное, тоже могу. Сейчас, конечно, тяжелее всё, но возможно», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».
По его словам, если Артём Дзюба перейдёт в турецкий чемпионат, значит, всё возможно.
В сезоне-2021/22 Зиньковский провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач.
Ранее полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о желании продолжить карьеру в Европе.