Зиньковский считает, что российские футболисты сейчас могут уехать в Европу

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился мнением, что российские футболисты могут уехать в Европу.
Зиньковский считает, что российские футболисты сейчас могут уехать в Европу
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Российские футболисты могут сейчас уехать в Европу. Например, такие, как Захарян, я думаю, могут. Могу ли я уехать в Европу? Не знаю, наверное, тоже могу. Сейчас, конечно, тяжелее всё, но возможно», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

По его словам, если Артём Дзюба перейдёт в турецкий чемпионат, значит, всё возможно.

В сезоне-2021/22 Зиньковский провёл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о желании продолжить карьеру в Европе.

 

 

 

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